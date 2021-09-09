صور.. هالة زايد تبحث مع شيخ الأزهر سبل التعاون فى دعم القطاع الصحى

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لبحث سبل استمرار التعاون فى دعم القطاع الصحى، وذلك بمقر مشيخة الأزهر الشريف.





ووجهت وزيرة الصحة والسكان، لشيخ الأزهر الشريف، لجهوده الكبيرة وعطائه المستمر فى خدمة المرضى، ودعم جهود القطاع الصحى بمختلف المجالات لاسيما مبادرات الصحة العامة، انطلاقا من الدور الإنسانى والوطنى لهذه المؤسسة الدينية العريقة التى تلقى بظلالها على ملايين الأسر المصرية.



وتناول الاجتماع مناقشة التعاون بين وزارة الصحة والسكان ومؤسسة الأزهر الشريف لتقديم أوجه الدعم اللازم لمختلف القضايا الصحية، إذ أشادت الوزيرة باستجابة فضيلة الإمام الأكبر لدعم جهود الدولة فى توفير علاج الضمور العضلى الشوكى للأطفال فوق سن سنتين، لتخفيف العناء والمشقة عن كاهل أسرهم وتمتع هؤلاء الأطفال بصحة جيدة.



ووجهت الوزيرة الشكر إلى شيخ الأزهر لدعمه مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلى للأطفال أقل من عامين، والتى حقتت فيها مصر أرقاما قياسية حيث تم حقن 23 طفلا حتى الآن.

وتابعت الوزيرة مع شيخ الأزهر الشريف تطعيم العاملين والطلاب بالجامعات الأزهرية (بنين-بنات)، سواء مصريين أو وافدين، مؤكدة أهمية الانتهاء من تلقى اللقاح قبل بدء العام الدراسى الجديد، فضلا عن استمرار تطعيم جميع العاملين بالمدارس والمعاهد الأزهرية، وإعداد خطة لتطعيم الطلاب فى مرحلة الشهادة الثانوية الأزهرية.



ولفتت الوزيرة إلى إتاحة شهادات التطعيم والتى تحمل رمز الاستجابة السريع (QRCode) مجانا لجميع الطلاب والعاملين بالجامعات الأزهرية، بما يساهم فى مأمونية انتظام العملية التعليمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع تناول التعاون بين الوزارة ومشيخة الأزهر الشريف لتوفير الرعاية الصحية للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات الأزهرية، ولفتت الوزيرة إلى إمكانية التنسيق مع جامعة الأزهر لاستقبال الطلاب الوافدين بمستشفيات وزارة الصحة والسكان وذلك بالمجان فى حالات الطوارئ.



وتقدم الإمام الأكبر بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه وجهوده فى مجال الصحة والتعليم وما تم توفيره من خدمات طبية لمؤسسة الأزهر والمنتسبين إليها، وأن هذه الجهود المبذولة فى مجال الصحة تؤكد حرص الدولة على سلامة وصحة المواطن المصرى، مشيرا إلى التنسيق التام بين الأزهر ووزارة الصحة لتطعيم كل العاملين بالأزهر وطلاب الجامعة وقطاع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية- بلقاحات كورونا.