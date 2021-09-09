عاجل.. قناة السويس: الملاحة لم تتأثر بجنوح سفينة CORAL CRYSTAL

جدة - نرمين السيد - صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الخميس، عبور 61 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات صافية قدرها 3,2 مليون طن.





ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال، وفقا لبيان صحفى، 37 سفينة بإجمالى حمولات صافية قدرها 2 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 24 سفينة بالمجرى الملاحى الجديد للقناة، بإجمالى حمولات صافية قدرها 1,2مليون طن.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكدا امتلاك الهيئة قدرات التأمين الملاحى والفنى اللازم للتعامل مع الأعطال علاوة على توافر البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة لاسيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحى الجديد.

وأشار فى هذا الصدد إلى قيام الهيئة بالتعامل السريع مع جنوح مؤقت إحدى السفن العابرة للقناة وهى سفينة الصب CORAL CRYSTAL خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال بالكيلومتر 54 ترقيم قناة بتفريعة البلاح الغربية، بحمولة قدرها 43 ألف طن، مؤكدا على أنه تم التعامل مع السفينة باحترافية بواسطة قاطرات الهيئة، واستأنفت السفينة عبورها بالقناة، مؤكدا على عدم تأثر حركة الملاحة حيث تم توجيه السفن التالية لها للعبور من تفريعة البلاح الشرقية، وتم التعامل مع الأمر واستكمال السفينة لرحلتها عبر القناة وعبور كافة السفن من الاتجاهين.

وأهابت الهيئة بكافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة.