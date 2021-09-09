محمد الزيات يصل للعالمية.. ابن الشرقية حقق فضية فى بارالمبياد طوكيو 2020

جدة - نرمين السيد - محمد من مواليد مركز ومدينة ديرب نجم، طالب بمعهد نظم ومعلومات بالمنصورة يبلغ من العمر 20 عاما، قال عنه والده: "نجلى ربنا كرمه وحصل على الميدالية الفضية بس عشان عنده إصابة كان مؤهل للذهبية، ومصاب بإعاقة فى اليد اليمنى"، متابعا: "ابنى بيخاف ربنا ويصلى وكنت بشجعه دايما يتمرن مع الكابتن حسام وبدأت معاه واحدة واحدة"، يستكمل الأب حديثه مشيرا إلى أنه منذ 3 سنوات التحق بمركز شباب ديرب نجم وبعدها التحق بنادى جزيرة الورد فى المنصورة.

واستكمل البطل تدريباته فى محافظة القاهرة ومع نمو مهاراته ذهب لخوض عدة بطولات فى دولة المغرب وإيطاليا ولبنان ومدينة الغردقة، وتابع: كان مصنف للعالم والبطولات أهلته لتصفيات العالم فى طوكيو.

وقال الكابتن حسام قنديل مدرب البطل محمد، وقال: بدأت معاه تدريب من 3 سنين لقيت المواصفات الجسدية بتاعته مناسبة وممكن يوصل للبطولة بدأت اشتغل معاه وشجعته قولتله هتكون بطل العالم وهتكون بطل مصر والحمدلله هو بيتعلم بسرعه جدا، وده اللى ساعده فى تحقيق بطولاته، وفى فترة كورونا كنت مكمل معاه التدريب فى ديرب نجم.

وتابع المدرب: "ما فعله البطل من الحاجات التى ستظل طول عمرها مذكورة فى التاريخ".

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية هنأ البطل محمد الزيات ابن مدينة ديرب نجم لحصوله على الميدالية الفضية في بارالمبياد طوكيو 2020 م ، ليصبح أول مصرى وعربى وإفريقى يفوز بميدالية بارالمبية فى منافسات البارا تايكوندو، متمنياً له مواصلة التفوق الرياضى ورفع اسم مصر عالياً فى جميع المحافل الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.

أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا فى دعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا فى المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيههاً لصالح المجتمع.

يذكر أن البطل محمد الزيات قد شارك مع المنتخب المصرى للباراتيكوندو فى العديد من البطولات القارية من أبرزها بطولة إفريقيا بالمغرب فى فبراير 2020 التى فاز خلالها بالمركز الأول ليحصد بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو ويحصل على الميدالية الفضية.