صور.. الدكتور أندريه زكى يشارك فى رسامة القس عماد فيليب بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، فى حفل رسامة القس عماد فيليب راعيا لكنيسة عزبة حارس الإنجيلية، مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.





جاء ذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والدكتور القس أمجد أيوب رئيس مجمع الدلتا الإنجيلى، والقس راضى عطالله، راعى الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، والقس اليشع عبدالله، راعى الكنيسة الإنجيلية بكفر الدوار، والقس شكرى شاكر، راعى الكنيسة الإنجيلية بأنطونيانوس كفر الدوار، والقس مايكل رفعت بالكنيسة الإنجيلية العطارين.



وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل وقال فى بداية كلمته: "أعتز جدا بوجودى اليوم مع شعب كنيسة عزبة حارس الإنجيلية، وأتقدم بخالص التهنئة للقس عماد فيليب، وعائلته، وجميع شعب الكنيسة".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "أدعوكم إلى تجنب تهور الزعامة، والالتزام بدعوة البناء والاستثمار فى البشر، وتذكروا دائما، فتيلة مدخنة لا يطفئ"، وأضاف: "إن الذى جعل الإنسان يبقى فى الحياة هو الرجاء بعد الضعف، ودورنا هو الدعم والصبر والبناء من أجل المحتاج والمستضعف".