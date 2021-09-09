صور.. مصر تهدى الأمم المتحدة فى فيينا نسخة طبق الأصل من قناع توت عنخ آمون

جدة - نرمين السيد - استقبلت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب المنظمة فى فيينا غادة والى، وفقا لبيان صحفى، رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وسفير مصر فى النمسا السفير محمد الملا، وأعضاء الوفد المصاحب، وذلك فى القاعة الرئيسى للمقر التى تستضيف القناع، والتى شهدت احتفاءً بالإهداء المصرى من قبل العاملين بالمنظمات الدولية والدبلوماسيين الحاضرين فى المبنى أثناء مراسم التسليم.

وأعربت غادة والى خلال الحدث عن فخرها الشديد بأن ينضم رمز من رموز الحضارة المصرية إلى مجموعة القطع الفنية والثقافية بمقر بالأمم المتحدة، وسعادتها البالغة بأن يتم ذلك خلال توليها منصب مدير مكتب الأمم المتحدة فى فيينا، مضيفة أن هذا الإهداء يعكس دور ومكانة مصر فى المجتمع الدولى وفى الأمم المتحدة، وثرائها الثقافى الذى يمثل قيمة كبيرة للحضارة الإنسانية، ووجهت الشكر إلى الدولة المصرية على هذا الإهداء وعلى اهتمامها الدائم بالترويج للحوار والتبادل الثقافى والحضارى والفنى.

وأضافت والى أن أهمية وشهرة توت عنخ أمون تعود إلى اكتشاف مقبرته ومحتوياتها كاملة ودون تلف، حيث كانت تحتوى على كنوز تعكس الإتقان وجودة الصناعة والثراء الحضارى والثقافى وتطور الحياة والاهتمام بالفنون وقيم الجمال فى مصر القديمة.

وألقى المستشار جبالى كلمة خلال الحدث أوضح فيها، أن القناع الذى تم إهداؤه هو نسخة طبق الأصل من القناع الأصلى للملك توت عنخ أمون، تم إعدادها تحت إشراف متخصصين بوزارة السياحة والآثار المصرية.

وأضاف أن هذا الإهداء يؤكد على تميز العلاقات بين الأمم المتحدة ومصر، مشيراً إلى دور مصر فى إنشاء الأمم المتحدة وحرصها التاريخى على دعم المنظمة الدولية وقراراتها، كما قال إن مصر تفتخر بغادة والى التى أصبحت ضمن أبرز قيادات الأمم المتحدة، وتعد نموذجاً للمرأة المصرية الناجحة.

جدير بالذكر أن مقر الأمم المتحدة فى فيينا يتردد عليه أكثر من 100 ألف شخص سنويًا يطلعون على المجموعة الفنية والثقافية التى انضمت إليها الآن نسخة قناع توت عنخ أمون، حيث يأتى إلى المقر أعضاء وفود الدول والموظفين العاملين بالمنظمات الدولية، وكذلك المشاركين فى المؤتمرات الدولية التى تعقد فى المقر، بالإضافة إلى الزائرين المشاركين فى الجولات السياحية التى يتم تنظيمها بالمبنى.