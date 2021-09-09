الأعلى للإعلام: توقيع بروتوكول تعاون إعلامى بين مصر وليبيا

جدة - نرمين السيد - استقبل الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وليد عمار اللافى وزير الدولة الليبى للاتصال والشؤون السياسية، والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية الإعلامية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.





وأكد كرم جبر، عمق العلاقات المصرية الليبية، واصفًا إياها بالاستثنائية، وأن مصر تعتز بعلاقاتها القومية مع ليبيا، التى تتميز بقوتها على جميع المستويات، مضيفًا أن مصر حريصة على نقل التجربة المصرية فى مجال الإعلام إلى ليبيا.

وأضاف جبر، وفقا لبيان صحفى، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإعلام هى ضرورة ترسيخ العلاقات الطيبة بين مصر وشقيقاتها الدول العربية، والعمل على وحدة الصف وإبراز الجوانب الإيجابية والابتعاد عن أسباب الخلاف، وأن يمد الإعلام جسور التشاور والتواصل والحوار وتبادل الرؤى فى مختلف القضايا التى تخدم المصالح المشتركة بين البلدين، ومساندة القضايا العربية والإسلامية بما يقرّب بين الدول والشعوب.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن الأجواء مهيأة حاليا للبدء فى فترة من العلاقات المصرية الليبية غير المسبوقة تدعمها مظلة سياسية متفاهمة بين البلدين، مؤكدًا اهتمام الجانب المصرى بتطوير هذه العلاقات بصورة مستمرة مع الشقيقة ليبيا.

من جانبه أكد وزير الدولة الليبى للاتصال والشؤون السياسية وليد عمار اللافى، تطلع بلاده لتطوير مستوى التعاون الإعلامى بين البلدين، مشيرًا إلى موقف ليبيا الثابت والداعم لمصر على جميع المستويات، وأعرب عن رغبته فى فتح مجالات التعاون المشترك بين وسائل الإعلام فى الدولتين، وأن تتوحد جهودهما لخدمة القضايا التى تهم العالم العربى والإسلامى.

وأشار اللافى إلى تجربة حكومة الوحدة الوطنية فى مسار إصلاح قطاع الإعلام فى ليبيا والتى بدأت من خلال 3 مسارات، على أن تكون نتيجة المرحلة الأولى من خطة الإصلاح 24 ديسمبر المقبل، مضيفًا أنه يرغب فى أن تساهم مصر فى خطة إصلاح الإعلام الليبى، باعتبارها عاصمة الإعلام والفن والثقافة العربى.

وأضاف وزير الدولة الليبى للاتصال أنه يرى اليوم تطورًا كبيرًا فى المشهد الإعلامى المصرى يواكب التطور العالمى، معربا عن تطلعه لزيادة العلاقات الإعلامية بين البلدين لتواكب العلاقات السياسية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الدولة للاتصال والشؤون السياسية فى المجالات الإعلامية، يتضمن تشكيل لجنة تواصل إعلامى مشتركة تهتم بالقضايا المشتركة بين البلدين والعمل على تدعيم أواصر التعاون بين الشعبين الشقيقين والتعاون فى مجالات التدريب والتنوير وقضايا الوعى والثقافة والإنتاج الإعلامى والتلفزيونى المشترك والتدريب والسوشيال ميديا وتقديم المحتوى الإعلامى الجيد والإنتاج الدرامى المشترك.

وقام رئيس المجلس الأعلى للإعلام خلال اللقاء، بإلقاء الضوء على مهام المجلس الأعلى للإعلام باعتباره جهة تنظيم وليس صناعة الإعلام، والتنسيق الجارى بين المجلس وهيئتى الصحافة والإعلام ونقابتى الصحفيين والإعلاميين.

كما قام الوفد الليبى بعرض تجربة حكومة الوحدة الوطنية فى مسار إصلاح قطاع الإعلام فى ليبيا، كذلك التعريف بالتطور الحاصل فى مجال الإنتاج الدرامى فى ليبيا.