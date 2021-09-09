فيديو.. محافظة الجيزة: غلق جزئى بطريق النصر لمدة 3 أيام

ونوهت محافظة الجيزة بأن الأمر سيتطلب إجراء غلق جزئى بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا فى المنطقة المشار اليها لمدة 3 أيام بدء من يوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021 حتى يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021 على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا وذلك دون تعطيل حركة المرور.
ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم ومدير مديرية الطرق باتخاذ اللازم نحو المتابعة بالتنسيق مع الشركة المنفذة.
وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الشركة المنفذة ستضع كل وسائل الأمن الصناعى والمساعدات الفنية خلال تنفيذ الاعمال، ستعين الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.
وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات إتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات المرورية.
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