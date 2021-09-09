قرار جمهورى بتنقلات فى الوظائف القضائية

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار الجمهورى رقم 368 لسنة 2021 ببعض التنقلات فى الوظائف القضائية.



جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار الجمهورى رقم 368 لسنة 2021 ببعض التنقلات فى الوظائف القضائية. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس. وفيما يلى نص القرار الجمهورى:

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