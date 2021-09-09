وزير خارجية الكويت يؤكد دعم حقوق مصر والسودان المائية

أعرب وزير خارجية دولة الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح عن امتنانه للجهود الكبيرة التى يبذلها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك.

وأضاف الصباح أن تفشي كورونا أدى إلى ارتفاع البطالة والانكماش الاقتصادى في الدول العربية بالإضافة إلى معاناة ملايين البشر من الجوع في منطقتنا، داعيا للتعاون بين الدول العربية فيما يتعلق بالمنظومة الصحية والأمن الغذائي، وكذلك في التعليم.

وأضاف أن هناك ضرورة ملحة للعمل على تعزيز الحوار وتقديم الدعم الحقيقي لجامعة الدول العربية والسير نحو تعزيز دورها فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك.

وأكد على ضرورة استمرار النهج القائم على عقد اجتماعات تشاورية باعتبارها وسيلة مهمة للوصول إلى أرضية مشتركة فيما يتعلق بكافة القضايا.

وأوضح أن الأولوية لدى دولة الكويت تتجلى في استمرار النهج القائم على الحوار حتى بمكن تقريب وجهات النظر في كافة القضايا الخلافية.

واعتبر الصباح ان فلسطين تبقى اولوية خلال رئاسة الكويت للدورة 156 لمجلس الجامعة العربية، مؤكدا الدعم الكامل لحقوق الفلسطينيين وتاسيس دولتهم على حدود يونيو 1967 ووقف الانتهاكات الاسرائيلية ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وأشاد بنتائج مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وما آل إليه من نتائج، مؤكدا على دعمه لاستقرار وامن العراق، مشيدا بخطوة الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.

وعن القضية الليبية، اكد الصباح دعما للامن والاستقرار في ليبيا، وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، بالإضافة إلى خروج القوات الأجنبية من البلاد.

وأعرب الوزير عن دعمه لحقوق مصر والسودان فيما يتعلق بقضية سد النهضة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بقواعد الملء بما يضمن حقوق جميع الاطراف التاربخية في مياه النيل.

وشدد على رفضه الكامل التدخلات في الشؤون الداخلية في كافة الدول العربية، متمنيا الاستقرار والرفاهية لكل شعوب المنطقة العربية