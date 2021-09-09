/649419/برعاية-الرئيس-السيسي-مصر-تطلق-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الانسان-السبت-المقبل

يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، السبت المقبل، والتي تشتمل أربعة محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض وهي الحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان السبت المقبل ويشارك النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسفير سامح شكري وزير الخارجية ورئيس اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان. وأشار النائب محمد عبد العزيز إلى أن الاستراتيجية الوطنية تعد خطوة كبيرة جدا للأمام في يتعلق بملف حقوق الإنسان، حيث تشمل الاستراتيجية الأولى خطة الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان على مدار ٥ سنوات ٢٠٢١- ٢٠٢٦ في مختلف المحاور مثل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان وتدريبهم.

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