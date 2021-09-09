/649423/هنفتح-صفحة-جديدة-أول-رد-من-أسامة-الأزهري-بعد ترحيب-نادي-الزمالك-بمبادرته-لرفض-التعصب

دوت الخليج

وكتب الشخ أسامة الأزهري عبر صفحته الرسمية فيس بوك:”

جمع الشمل الكروي وإعادة إحياء القيم الراقية:

أتوجه بشكر عميق لنادي الزمالك العريق على استجابته السريعة للمبادرة التي تشرفت بإطلاقها، أمس، من خلال منبر الصديق الإعلامي الكبير الأستاذ رامي رضوان في برنامجه مساء DMC، والتي دعوت فيها الأطراف الكروية المختلفة لجلسة أتشرف باستضافتهم فيها، في رحاب مسجد الفتاح العليم، حيث يجتمع الجميع على التصافي، والقيم الرفيعة، والمنافسة الشريفة على النجاح، مع نبذ كل صور الخصومة والعصبية والشتائم والاستهزاء والكراهية

أجدد الشكر لنادي الزمالك على استجابته السريعة، وأتوقع استجابة كريمة مماثلة من نادي الأهلي العريق، ورمزه الكبير الكابتن محمود الخطيب، كما أكرر توجيه الدعوة إلى الأستاذ أحمد مجاهد، والكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا، والكاتب الكبير الأستاذ إبراهيم عيسى، وإلى كافة الرموز والأطراف الكروية التي أحبها المصريون

وبالتنسيق مع حضراتكم جميعا سأرتب يوما خلال هذا الأسبوع، أتشرف فيه باستضافة حضراتكم جميعا، على جلسة نطوي فيها الماضي ولا نخوض فيها، ونفتح صفحة جديدة تلتقي فيها القلوب على كل منافسة شريفة دونى عصبية ولا خصومة ولا كراهية، واجعلوا مصر وصورتها المشرفة أمام العالم فوق كل شيء، ولحضراتكم جميعا مني خالص المحبة والاحترام والتقدير”.

الزمالك يرحب بمبادرة أسامة الأزهري لرفض التعصب

هذا وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اليوم الخميس ترحيبها بمبادرة الشيخ أسامة الأزهري التي أطلقها لرفض التعب والصلح بين الأهلي والزمالك، وذلك قبل ساعات قليلة من لقاء السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الفريقين المقرر له غدا الجمعة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وجاء في نص بيان الزمالك:

اتساقا مع الدعوة الكريمة من العالم الجليل فضيلة الشيخ أسامة الأزهري، وانطلاقا من ثوابت وقيم نادي الزمالك بمناسبة إقامة مباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد بين قطبي الرياضة المصرية الزمالك والأهلي المقرر لها يوم الجمعة ١٠-٩ -٢٠٢١ وفي إطار العلاقة التاريخية بين الناديين القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل، إضافة إلى الود والصداقة التي تربط إدارة الطرفين، يدعو نادي الزمالك الجماهير الواعية وجميع أطراف المنظومة الرياضية والإعلامية إلى إعلان مبادرة لرفض التعصب والتأكيد على قيم الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

كما تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة النادي احترامها لكافة الأطراف، وأنه لا خصومة ولا خلاف مع أحد حتى مع الاختلاف في وجهات النظر، فإننا نثمن كل الدعوات والمبادرات المخلصة التي تحقق تلك الغايات السامية وتحفظ الصالح العام، ومستعدون للتجاوب معها دون تردد إعلاء لقيم التسامح والعمل المشترك.

وننوه إلى أهمية تقديم رسالة إيجابية في هذا الحدث الرياضي القاري الهام الذي يتابعه الملايين حول العالم، والتأكيد على القواسم المشتركة لسياسة طرفي اللقاء القائمة على الاحترام والتقدير المشترك بما يتوافق مع مكانة وريادة الناديين الأشهر والأكبر في القارة وعراقة وحضارة الدولة المصرية.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بدون حضور جماهيري في السوبر الإفريقي لليد”.