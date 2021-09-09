/649416/النائبة-آية-مدني-تهنئ-الفلاح-بعيده-وتؤكد-الدولة-أعادت-له-مكانته-المستحقة

هنات النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الفلاح بعيده الذي يحل ذكراه اليوم الموافق 9 سبتمبر، قائلة:" أهنئ الفلاح بعيده وعيدنا يوم استرد واستردت مصر كرامته وعزته وأنتصرت الأصالة المصرية ".

دوت الخليج

آية مدنى: الدولة الفترة الأخيرة أعادت للفلاح مكانته التى يستحقها

وقالت عضو مجلس النواب، آية مدني:” إن الدولة الفترة الأخيرة أعادت للفلاح مكانته التي يستحقها من خلال إعادة إحياء الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، التى ستغير حياة 60 مليون من مواطني الريف، إلى جانب التوسع في الزراعة عبر إطلاق المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" لزراعة 2,2 مليون فدان بتكلفة 250 مليار جنية.

آية مدني: الدولة المصرية ستوفر كل الإمكانات لدعم الفلاح

وأكدت عضو مجلس النواب، آية مدنى، أن القادم سيكون رفعة للفلاح الذي طالما حافظ على أرضنا الطيبة وزرعها بالخير، متابعه أنها تثق في أن الرئيس السيسي في ظل قيادته الحكيمة للبلاد سيوفر كل امكانيات الدولة لدعم الفلاح.

ويحتفل اليوم الشعب المصري بالذكرى الـ69 لـ«عيد الفلاح»، والذى يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعى، وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لتتبدل أحوال الفلاحين من الاستعباد إلى العزة والكرامة.

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد توجه بالتحيه للفلاح المصرى فى عيده، مشيرًا إلى أنه اليوم الذى استرد فيه عزته وكرامته وحريته أيضًا”.