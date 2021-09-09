/649417/أجدع-بنت-في-مصر--تفاصيل-إخلاء-سبيل-سمكرية-البني-أدمين-بكفالة-10-ألاف-جنيه

أخلت نيابة مدينة نصر، اليوم الخميس، سبيل فتاة تقوم بمعالجة المواطنين معروفة على السوشيال مديا بـ «سمكرية البني آدمين، وأجدع بنت في مصر» بكفالة 10 آلاف جنيه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إخلاء سبيل سمكرية البني أدمين بكالفة 1000جنيه

تفاصيل الواقعة

وكانت نجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، في صدت ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن انتشار بعض الفيديوهات لفتاة تقوم بمعالجة بعض الأشخاص تحت مسمى «سمكرية البنى آدمين، أجدع بنت في مصر».

دبلوم تجارة

قبل أن تداهم الأجهزة الأمنية المقر الخاص به وتغلقه، وكشفت تحريات المباحث أن الفتاة المعروفة بـ «سمكرية البني آدمين»، حاصلة على دبلوم تجارة، وأنها أنشأت مركزا طبيا للعلاج الطبيعي دون الحصول على ترخيص في مدينة نصر أول بالقاهرة، وقيامها بالنصب على المواطنين بادعاء قدرتها على العلاج الطبيعي لفقرات العمود الفقري والقيام بمهام طبيبة بالرغم من عدم حصولها على أي مؤهلات علمية طبيبة.

وداهمت الأجهزة الأمنية مركز العلاج الطبيعي الذي تملكه «سمكرية البنى آدمين»، وضبطت الأجهزة الأمنية أيضًا العلاج الطبيعي التي تُستخدم في عمليات المساج والأدوات المستخدمة في عمل جلسات العلاج الطبيعي لعلاج الأمراض الجسدية أو الاسترخاء فضلا عن دفاتر استلام نقدية تفيد تلقيها مبالغ مالية من المواطنين لعلاجهم وعمل جلسات علاج طبيعي.