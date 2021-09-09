/649420/نورا-علي-مشاركة-مصر-في-المعرض-الدولى-للسياحة-والسفر-هامة-للترويج-للمقاصد-السياحية-والآثرية

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن مشاركة مصر في المعرض الدولي للسياحة والسفر في نسخته السابعة والعشرين OTDYKH Leisure 2021 المُنعقد حالياً بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 7-9 سبتمبر الجاري هامة للغاية ولها مردود إيجابى قوى في الترويج للمقاصد السياحية والمعالم الآثرية المصرية من خلال عرض الفيديوهات والصور الجمالية ووسائل التكنولوجيا الحديثة في الترويج لأن هذا المعرض يٌصنف من أكبر المعارض السياحية بروسيا وسوف يساهم بشكل كبير في ضخ مزيد من السائحين الروس لمصر نظراً لأهمية السوق الروسي بالنسبة للسياحة المصرية وما يمثله من أهمية في زيادة حركة السياحة الروسية الوافدة إلى المنتجعات السياحية المصرية .

مشاركة مصر في المعرض الدولى للسياحة والسفر هامة للترويج للمقاصد السياحية والآثرية

وأشارت النائبة نورا على إلى أهمية مشاركة وزارة السياحة المصرية في هذا المعرض بعد غياب مصر عن السوق الروسي على مدار 6 سنوات مضت لما لذلك من أهمية كبرى لإبراز حجم الإنجازات والمشروعات القومية الضخمة التي حققتها الدولة المصرية والتطورات التي تمت على أرض الواقع في مختلف قطاعات الدولة وعلى رأسها قطاعى السياحة والآثار ، للوفود المشاركة ووكلاء السفر وصناع القرار ورجال الأعمال والمسئولين في روسيا والحضور الدول المشاركة ، حيث أنه يشارك في هذا المعرض قرابة الـ 50 دولة تمثل كبريات الجهات العالمية المتخصصة في القطاع السياحي.

وأضافت رئيس سياحة النواب أن المشاركة في هذا المؤتمر مهمة أيضاً لأنها تأتى في ظل إعلان عام التبادل الإنساني المصري الروسي (2021- 2022) والذي يشمل تنظيم أحداث وفعاليات على المستوى السياحي والرياضي والثقافي والفني في كلا البلدين، كون مصر كدولة شريك للمعرض هذا العام ، فضلا عن أهمية العودة في المشاركة الفعالة في المعارض السياحية والأحداث الكبرى والهامة في روسيا.