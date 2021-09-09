عاجل- بناء على توجيهات الرئيس.. مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منة الله

جدة - نرمين السيد - أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لنقل الطالبة منة الله إلى مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة نظرا لتوافر التخصصات الطبية التى تحتاجها.





يأتى ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية اللازمة العاجلة للطالبة منة الله هشام حسن ثابت والتى تعرضت لحادث بمحافظة أسيوط.

ومن جانبهم أشادت أسرة الطالبة بسرعة استجابة السيد رئيس الجمهورية لمناشدة منة، كما أشادوا بالرعاية الطبية المتكاملة التى تقدم لابنتهم بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة وما يقدمونه لها من رعاية فائقة فى جميع التخصصات التى تحتاجها من أجل العودة إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعى.