صور- محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان ويوجه بسرعة استكمال تطويرها 

جدة - نرمين السيد - كما عقد المحافظ اجتماعًا بمقر الجهاز التنفيذى لشق الثعبان ناقش خلاله مع المسئولين التنفيذين وبعض مستثمرى منطقة شق الثعبان الإجراءات اللازمة للإسراع بعملية تطوير المنطقة، ووضع خطة متكاملة لإستكمال أعمال دخول المرافق كالمياه والصرف الصحى ورفع كفاءة الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى للمنطقة وتصميم شبكات المياه والصرف الصحى بالتعاون بين شركتى المياه والصرف الصحى وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة حلول المشكلات التى تواجه المشروع وسبل التغلب عليها خاصة عملية التقنين وإدخال المرافق.

وطالب محافظ القاهرة المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين، لتوفير التمويل اللازم للإسراع فى عملية التطوير لتلك المنطقة التى تحتل مكانة عالمية مميزة، كما أكد على أهمية دور جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مساعدة صغار المستثمرين.

وشدد محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من إزالة كافة الإشغالات التى تعيق عملية التطوير بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وإلزام أصحاب المعارض والمصانع بالمساحات المخصصة لهم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاً للمخطط من خلال استكمال المرافق، وشملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائرى الإقليمى لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، مؤكداَ أن الهدف الرئيسى لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة بعد دخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق.

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الأوتوستراد وبعمق 5 كم حتى حدود محمية وادى دجلة شرقاً بمنطقة طره المعادى وهى تتكون من 3 مناطق "كوتسيكا وبدر الليثى وشق الثعبان" على مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهة على الأوتوستراد 1.8 كم وتحوى 2525 مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذى يأتى لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.