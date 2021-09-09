فيديوجراف.. الرد على ادعاءات هيومن رايتس ووتش

جدة - نرمين السيد - تناولت منظمة هيومن رايتس ووتش، خلال مجموعة من التقارير المشبوهة، الأوضاع داخل مصر على غير الحقيقة، حيث عمدت إلى نشر الأكاذيب والشائعات بهدف النيل من الدولة المصرية.





فى الفيديوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" الادعاءات الكاذبة للمنظمة. وادعت المنظمة، فى تقرير منذ أيام، وجود قتل خارج إطار القانون، على الرغم من أن وزارة الداخلية تعلن عن تفاصيل المواجهات الأمنية وتبادل إطلاق النار مع الإرهابيين بكل شفافية. كما ادعت قتل العناصر الإرهابية دون الإعلان عن هوياتهم، على غير الحقيقة، حيث أن الوزارة تنشر بيانات تفصيلية بالمداهمات وأسماء الإرهابيين والصحيفة الجنائية لهم.

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