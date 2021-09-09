محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءاته المستمرة مع الشباب بعقد لقاء حوار بنادي البداري الرياضي لتسليط الضوء على الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري ومناقشة المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ومدينة البدارى خاصة والمحافظة بصفة عامة وذلك ضمن اللقاءات والجلسات الحوارية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات ورؤية مصر 2030 ... جاء ذلك بحضور اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى والنائب المهندس مجدى سليم عضو مجلس الشيوخ والنائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة نادى البداري الرياضي والعميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وهدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة والدكتور وائل حمدي وكيل مديرية الصحة بأسيوط والمهندس صابر مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وعلاء خضراوى مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم ولفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة وأعضاء فريق مراكز شباب مصر وأعضاء فريق "yly" والشباب المشارك في اللقاء والحوار.

حيث بدأ اللقاء بالسلام الوطني وردد الحضور النشيد الوطني ثم القرآن الكريم ثم كلمة الترحيب لمحمد إبراهيم دسوقي رئيس مجلس إدارة نادي البداري الرياضي والتي رحب فيها بالوزير المحافظ وجميع الحضور كما استعرض وكيل وزارة الشباب والرياضة خلال كلمته دور الشباب في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة والمبادرات الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الريف المصري معلنًا تكرار اللقاءات بناءًا على توجيهات الوزير المحافظ بصفة أسبوعية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب للمشاركة في تلك الملتقيات والجلسات الحوارية وتحقيق أكبر استفادة لهم موجهًا الشكر للوزير المحافظ على دوره البارز في دعم أعمال تطوير مراكز الشباب بقرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما تم تقديم العرض المسرحب الفائز فب مسابقة تالنت بالعربى بعنوان "مملكة القرود" وتكريم الطلائع الحاصلين على المركز الأول فب مسابقة تالنت بالعربي كما تم تكريم الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود الحاصلة على المركز الأول على الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية كما تم تكريم محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري لجهوده في متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المركز والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن محافظ أسيوط – خلال اللقاء – عن اتخاذ خطوات جادة لإنشاء مجمع صناعات الرمان بمنطقة الكوم الأحمر الصناعية بمركز البدارى بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية "هيئة تنمية الصعيد وهيئة التنمية الصناعية" تنفيذًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية وتوجيهاته لإنشاء مجمع صناعي لمنتجات الرمان فضلًا عن بدء خطوات تطوير المنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بالبداري وترفيقها تمهيدًا لإقامة مجمع صناعات الرمان بها ليكون أول مركز متخصص في صناعة الرمان بصعيد مصر واستغلال انتاجية المحافظة من محصول الرمان والتي تحتل فيه المركز الأول على مستوى الجمهورية في الإنتاج ويصدر لمعظم دول العالم مصدرًا توجيهاته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء اتحاد نوعي للجمعيات المهتمة بصناعة الرمان ومزارعي الرمان بالمحافظة فضلاً عن التوسع فى منظومة التكويد لمحصول الرمان وتحقيق أعلى مواصفات وانتاجية للمحصول لتشجيع التصدير والاستفادة من محصول الرمان في التصنيع معلنًا تطوير الوحدات الصحية بمركز البداري واستكمال أعمال تطوير العيادات الخارجية بوحدة طب الأسرة بقرية النواورة التابعة لمركز البدارى لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة وتزويدها بالأطباء في مختلف التخصصات لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وناشد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – جموع المواطنين بالحفاظ على المشروعات الجارى تنفيذها وبخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وعدم استخدام شبكات الصرف بالقرى والمراكز قبل بدء تشغيل المشروع حفاظًا عليه ومنعا لحدوث أى أزمات أو تعطل بالشبكات لافتًا إلى قرب تشغيل توسعات محطة صرف صحي الحبايشة لخدمة جميع قرى مركزى البدارى وساحل سليم وبخاصة قرى غرب البداري التي سيتم دخولها الخدمة بنهاية الشهر الجاري وفقًا للخطة الزمنية التي أعلنها الجهاز التنفيذ للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية لدعمه إقامة المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة وصقل خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد المحافظ على استمرار عقد اللقاءات الشبابية بمختلف قرى ومراكز المحافظة لإتاحة الفرصة أمام الشباب والفتيات للمشاركة في تلك اللقاءات لافتًا إلى دعمه الكامل لمراكز الشباب بقرى ومراكز المحافظة وتبنيه للمواهب الشابة في مختلف الرياضات مشيرًا إلى الدعم الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالرياضة والشباب.

وتم خلال الجلسة الحوارية التي أدارها وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة استعراض بعض أسئلة الشباب ومقترحاتهم وأفكارهم الإبداعية وقام محافظ أسيوط بالإجابة على تساؤلات الشباب وطلباتهم ومقترحاتهم المتعلقة بالنهوض بالقطاع الصحي وإنشاء لمنطقة الصناعية بمركز البدارى وتقديم الدعم لمزارعي الرمان وتفعيل مشاركة الشباب في المشاركة المجتمعية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزيارة المشروعات القومية والتنموية التي تتم على أرض المحافظة والمشاركة في جميع الفعاليات لإكسابهم الخبرة والمعرفة.

وتم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى والذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.