المتحدث العسكرى : مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة يستقبل الطالبة منة الله...

بناءً على توجيهات السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة العاجلة للطالبة / منة الله هشام حسن ثابت والتى تعرضت لحادث بمحافظة أسيوط . أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لنقل الطالبة / منة الله إلى مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة نظراً لتوافر التخصصات الطبية التى تحتاجها . ومن جانبهم أشادوا أسرة الطالبة بسرعة إستجابة السيد رئيس الجمهورية لمناشدة الطالبة ، كما أشادوا بالرعاية الطبية المتكاملة التى تقدم لإبنتهم بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة وما يقدمونه لها من رعاية فائقة فى كافة التخصصات التى تحتاجها من أجل العودة إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعى .

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