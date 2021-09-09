/649429/أقيموا-الأفراح-محمد-هنيدي-يحتفل-في-السينمات-بتحقيق-الإنس-والنمس-50-مليون-جنيه

تمكن فيلم «الإنس » للنجم محمد هنيدي من تحقيق نجاحًا واسعًا، حيث بلغت إيراداته 50 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض السينمائية المختلفة في يوم الأربعاء الماضي الموافق 4 من شهر أغسطس المنقضي.

دوت الخليج يرصد حجم الإيرادات التي حققها فيلم «الإنس والنمس» بطولة الفنان محمد هنيدي.

محمد هنيدي يحتفل بنجاح الإنس والنمس وسط الجمهور

ولذلك، قرر هنيدي الاحتفال وسط الجمهور بدور العرض السينمائية بدايًة من اليوم، فكتب عبر، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحمد لله فيلم الإنس والنمس عمل خمسين مليون ايرادات، ومن النهاردة هنزل احتفل معاكوا في السينمات".

وأضاف هنيدي: "النهاردة هنبدأ الساعة ٦ في كايرو فيستفال والساعة ٩ في سيتي ستارز.. انفخوا البلاين واقيموا الافراح، قولوا عايزني اجيلكم فين الايام الجاية".

أبطال فيلم «الإنس والنمس»

فيلم «النمس والإنس» بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

محمد هنيدي يدعم بيج رامي

وعلى الصعيد الآخر، حرص الفنان محمد هنيدى على دعم بطل العالم بيج رامى قبل مشاركته فى بطولة مستر أولمبيا.

ونشر الفنان محمد هنيدى عبر خاصية استورى صورة لـ بيج رامى وعلق عليها : " شهر على مستر أولمبيا شد حيلك يا بطل يا مشرفنا انت وكل المصريين اللى مشاركين السنادى .. بنشجعكم من دلوقتى".