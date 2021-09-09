/649430/البنك-الأهلي-يدخل-السباق-على-ضم-كريم-العراقي

اقترب كريم العراقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي من الانضمام لصفوف فريق البنك الأهلي خلال الموسم المقبل.

ويرصددوت الخليج التفاصيل:

ويرغب مسئولو المصري في رحيل العراقي لتوفير سيولة مالية لإنهاء الصفقات الجديدة للفريق قبل المشاركة في الكونفدرالية الافريقية.

وسبق وكان العراقي قريب من الانضمام لصفوف الزمالك قبل أن تتوقف الصفقة بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي رفض التعاقد مع اللاعب.

وظهر العراقي بمستوى مميز مع المصري في الموسم المنصرم ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير وهو ما جعل العديد من العروض تتهافت عليه وعلى رأسهم بيراميدز.

احمد علاء

أعلن نادى المصرى البورسعيدى، عن تعاقده مع أحمد علاء، مدافع النادى الأهلى والمنتهي إعاراته لفريق طلائع الجيش، ليكون بذلك أولى صفقات المصري في فترة الإنتقالات الحالية.

الجدير ابلذكر أن حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على فريق بيراميدز ، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الجولة الثلاثون من منافسات الدوري الممتاز الموسم الماضي، على ملعب الأسكندرية.

تشكيل المصري البورسعيدي في المباراة

حراسة المرمى : عصام ثروت

خط الدفاع : كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، على حسن.

خط الوسط: محمد جريندو، فريد شوقى، حجاج عويس، محمد عنتر، أحمد رفعت.

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد.

دكة بدلاء المصري البورسعيدي أمام بيراميدز:

البدلاء : أحمد مسعود، إسلام صلاح، إسلام عطية، مصطفى سلطان، أحمد جمعة، ايزى ايميكا، محمد جابر، زياد فرج، كازادي كاسينجو.

موقف الفريقين في الدوري:

يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 43 نقطة من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 9 انتصارات، وتعادل في 16 مباراة، وخسر في 5 مباريات، نجح في تسجيل 42 هدف، في حين تلقت شباكة 36 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 49 نقطة من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 13 انتصارات، وتعادل في 10 مباراة، وخسر في 7 مباريات، نجح في إحراز 41 هدف، في حين تلقت شباكة 30 هدف.