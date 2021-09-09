/649428/بناء-على-توجيهات-الرئيس-السيسي-نقل-الطالبة-منه-الله-إلى-مجمع-الجلاء-الطبى-للقوات-المسلحة

بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة العاجلة للطالبة منه الله هشام حسن ثابت والتي تعرضت لحادث بمحافظة أسيوط.

نقل الطالبة منه الله إلى مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لنقل الطالبة منه الله إلى مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة نظراً لتوافر التخصصات الطبية التى تحتاجها. دوت الخليج ومن جانبهم أشادوا أسرة الطالبة بسرعة إستجابة رئيس الجمهورية لمناشدة الطالبة ، كما أشادوا بالرعاية الطبية المتكاملة التى تقدم لإبنتهم بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة وما يقدمونه لها من رعاية فائقة فى كافة التخصصات التى تحتاجها من أجل العودة إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعى.

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