/649433/دوري-مستقبل-وطن-نجوم-الوراق-يكتسحون-بطل-الطالبية-برباعية-نظيفة

استكمالًا لمسلسل السخونة الذي أطلقته مباريات الدور الثاني من الموسم الثالث لدوري مستقبل وطن على مستوى محافظة الجيزة تحت شعار "أنت البطل"، اكتسح فريق نجوم وراق العرب بطل الوراق فريق النوبة واللاسلكي بطل الطالبية برباعية نظيفة.

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ومن المنتظر أن تستمر فاعليات الدور الثاني حتى يوم ١٧ سبتمبر الجاري مع المباراة النهائية التي ستعلن اسم البطل الذي سيمثل محافظة الجيزة بالدور النهائي والأخير لدوري مستقبل وطن على مستوى محافظة مستوى الجمهورية.

وشكلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة في وقت سابق لجنة لمتابعة تنفيذ النسخة الثالثة لدوري مستقبل وطن بمحافظة الجيزة تحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم بالمحافظة والنائبة هند رشاد أمينة الإعلام بالمحافظة وضمت فى عضويتها المهندس عبد الحميد الهواري أمين العمل الجماهيري بالمحافظة منسقًا عامًا والدكتور عصام درويش أمين الثقافة والرياضة بالمافظة وشريف جلال أمين الشباب بالمحافظة وحلمي عبد الفتاح وياسمين عاطف عضوا هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة.

وشهد اليوم الثاني للجولة الحاسمة من دوري مستقبل وطن لمعرفة المتوج باللقب على مستوى محافظة الجيزة وتمثيلها بالدور الأخير للدوري على مستوى الجمهورية، مشاركة وحضور كلاً من النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ الأمين العام المساعد للحزب، النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، المهندس عبد الحميد الهواري منسق عام البطولة أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، حلمي عبد الفتاح عضو هيئة مكتب أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، سيد طه أمين الحزب بالوراق، الدكتور خالد عودة أمين الحزب بالطالبية، الدكتور محمد عودة أمين تنظيم الحزب بالطالبية، ومراد أبو الدهب أمين مساعد التنظيم للحزب بمحافظة الجيزة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات ودعم الرياضة وتقديم الدعم الكامل للشباب ليكونوا أبطال مصر الرياضيين بما يضمن إستمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.