«معركة مع الزمن».. طرح البرومو الرسمي لمسلسل «60 دقيقة» بطولة ياسمين رئيس

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أطلقت منصة «شاهد Vip» الرقمية البرومو الدعائي لمسلسل «60 دقيقية» بطولة الفنانة ياسمين رئيس، والذي من المقرر عرضه ابتداءً من يوم 16 من شهر سبتمبر الجاري.

دوت الخليج يستعرض البرومو الرسمي لمسلسل «60 دقيقة» بطولة ياسمين رئيس.

ياسمين رئيس تروج لمسلسل 60 دقيقية بالبرومو الرسمي

نشرت رئيس البرومو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، والذي كشف عن حالة الخوف والتوتر الذي تعيشه البطلة، وعلقت ياسمين عليه قائلة: "الزمن بطئ جدًا لمن ينتظر.. طويل لمن يتألم.. قصير جدًا لمن يحتفل، انتظروا مسلسل 60 دقيقة يوم 16 سبتمبر على شاهد".

أحداث مسلسل «60 دقيقة»

ويدور مسلسل «60 دقيقة» في إطار من التشويق والأثارة، وهو مكوّن من 9 حلقات ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الإلكترونية، والعمل من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

ويضم المسلسل العديد من الفنانين مع ياسمين رئيس منهم الفنانة سوسن بدر وشيرين رضا ومحمود نصر، قاموا بتصويره في العاصمة اللبنانية بيروت من إنتاج صادق الصباح، ويُعرض عبر منصة شاهد.

ياسمين رئيس تنظر عرض قمر 14

وتنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم «قمر 14» التي استقرت الشركة المنتجة على موعدًا مبدئيًا لعرضه في السينمات المصرية بشهر أكتوبر المقبل، لينضم الفيلم لقائمة أفلام الموسم الشتوي، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائية في مصر وكافة الدول العربية عقب مشاركته في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى الدولي.

والفيلم من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

وتدور أحداث فيلم «قمر14» في إطار اجتماعي رومانسي حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

ياسمين رئيس تتألق بملوك الجدعنة

وشهدت الفنانة ياسمين رئيس تألق ونجاح باهر من خلال مسلسل «ملوك الجدعنة» التي تدور أحداثه حول شخصين سرية وسفينة يعيشون في أحياء شعبية، يحتفظون بشنطة تحتوي على ألماظ سرقها صديقهما علي من أحد رجال الأعمال الكبار يدعى زاهي العتال، ومن هنا تبدأ بينهم المناوشات والانتقامات.