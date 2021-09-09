/649436/رفض-دعوى-أحمد-عز-لتحويل-طفليه-من-المدرسة-البريطانية

رفضت محكمة الأسرة مدينة نصر، اليوم الخميس، الدعوى المقدمة من الفنان أحمد عز، ضد طليقته الفنانة زينة، بخصوص تحويل نجليه من المدرسة البريطانية إلى أخرى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل رفض الدعوى المقدم من الفنان أحمد عز

جدير بالذكر قضت محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق بتأييد حكم إلزام أحمد عز بدفع 700 ألف جنيه مصاريف أبنائه في المدرسة البريطانية.

ويشار إلى أن الفنان أحمد عز، يعرض له حاليًا في دور العرض السينمائية فيلم «العارف» مع الفنان أحمد فهمي، كارمن بصيبص، ركين سعد وغيرهم نخبة من النجوم، كما شارك عز في الموسم الرمضاني المنقضي 2021، من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" مع هند صبري وهشام سليم.

ويذكر أن الخلاف لا يزال مستمر بين النجمين، حيث رفعت الفنانة زينة من قبل دعوى ضد عز تطالبه بدفع 900 ألف جنيه مصروفات مدارس ابنيهما التوأم، وألزمت المحكة الممثل الشهير بالمصاريف، وفي فبراير الماضي، ألزمت المحكمة عز بزيادة نفقة توأم زينة إلى 60 ألف جنيه شهريًّا.

وفي سياق أخر أجلت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز والتي يطالب فيها بتحويل توأم زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل.

محكمة استئناف القاهرة

كانت محكمة استئناف القاهرة قضت سابقا، بتأييد حكم أول درجة في قضية إلزام الفنان أحمد عز بتأدية ما يقرب من 700 ألف جنيه مصري لطفليه كمصروفات مدرسية للتوأم.

كما قضت محكمة أسرة مدينة نصر ،بإلزامه بدفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأقامت الفنانة زينة، دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز عن الأعمال الفنية والحملات الإعلانية التي يقوم بها وسياراته وممتلكاته العقارية.

وقضت، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه زين الدين وعز الدين، من الفنانة زينة إلا أنه تم الاستئناف على الحكم.