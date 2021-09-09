/649437/بعد-إعتذار-اليابان-تعرف-علي-أبرز-المرشحين-لإستضافة-كأس-العالم-للأندية

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أن المملكه العربيه السعوديه جاهزة وبكل قوه لاستضافة كأس العالم للأندية في نسختها المقبله.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد المسحل أن السعوديه تقدمت بطلب استضافه البطولة منذ شهرين بعدما تداولت أخبار تجاه الدولة المضيفة اليابان للاعتذار عن استضافة البطولة، وأبدينا الرغبة الجادة في الاستضافة والاستعداد لإنجاح البطولة".

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الحاليه في الفتره من 9 إلي 19 من شهر ديسمبر المقبل.

تسبب فيروس كورونا في تأجيل البطولة العام الماضي وفي هذا الموسم عادت إلي موعدها الطبيعي في شهر ديسمبر ولكن حتي الآن لم يعلن عن البلد المستضيف للبطوله .

أرقام الاهلي في كاس العالم

وكان النادي الأهلي قد حقق انجازا تاريخيا بعدما حقق لقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك وتأهله إلي بطوله كأس العالم للأندية وتمكنه من تحقيق الميداليه البرونزية بعدما حقق الفوز أمام نادي بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وشهد عام 2005 أول مشاركة للأهلى فى البطولة والتى أقيمت فى اليابان، وفشل فى تحقيق أى انتصار ليحتل المركز الأخير، بعدما خسر فى المباراة الافتتاحية أمام اتحاد جدة السعودى بهدف نظيف، قبل أن يخسر فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس أمام سيدنى الأسترالى بنتيجة 1/2.

يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه، حيث ظهر الأحمر في مونديال الأندية في 6 مناسبات من قبل.

كان عام 2005 هو أول مشاركة للنادي الأهلي في البطولة والتي أقيمت في اليابان، وفشل فى تحقيق أى انتصار ليحتل المركز الأخير، بعدما خسر فى المباراة الافتتاحية من اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف، قبل أن يخسر فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس من سيدنى الأسترالى بهدفين مقابل هدف.

وفى العام التالى 2006، عاد المادر الأحمر للمشاركة مرة أخرى في كأس العالم للأندية، وافتتح مبارياته بالفوز على أوكلاند سيتى النيوزلندي بهدفين دون رد، قبل أن يخسر الفريق فى مباراة الدور نصف النهائي أمام إنترناسيونال البرازيلي بنتيجة 2-1، ليواجه كلوب أمريكا المكسيكي على المركز الثالث والذى حسمه لصالحه بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، لينجح فى حصد الميدالية البرونزية فى هذه النسخة بعد تحقيقه المركز الثالث.