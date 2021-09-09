/649438/يسبب-العقم-ويقلل-الحيوانات-المنوية-شكوك-حول-عقار-ايفرمكتين-المستخدم-لعلاج-كورونا

حذرت دراسة بحثية نيجرية المواطنين من تلقى عقار ايفرمكتين المستخدم فى علاج كورونا، مؤكدة على أنه يسبب العقم بنسبة تصل لـ 85% من الرجال.

دوت الخليج

تحذير دولى من استخدام عقار "ايفرمكتين"

وأشارت الدراسة التى أجريت بمعرفة 3 جامعات على 385 شخص كانوا قد تلقوا عقار " الايفرمكتين" المخصص أساسًا لعلاج الطفيليات، حيث أثبتت أنه يُخفض من عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال بشكل كبير ويتسبب فى العقم بنسبة 85% من الرجال.

منظمة الصحة العالمية وموقفها من تداول العقار

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت بحصر استخدام الدواء فى إطار التجارب السريرية، وأدرجت ذلك على مرضى كوفيد 19، وذلك ضمن إرشادات حددتها المنظمة بشان علاجات كوفيد 19,

هذا وسبق أن حذر كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن من استخدام عقار "إيفرمكتين" لعلاج كورونا، مؤكدًا على أنه يمثل خطرًا على مرضى فيروس كورونا.

وفى منشور على إحدى المواقع الطبية فقد أكد على الدواء المذكور مضاد للطفيليات ويعمل على علاج قمل الرأس وحالات الوردية الجلدية.

وتستخدمه العديد من الدول كعلاج لمرض كورونا، على أن منظمات دولية طبية قد حذرت فى أكثر من مرة من خطورته على المدى البعيد لما له من آثار جانبية خطيرة.