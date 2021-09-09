/649440/النائب-عمرو-السنباطي-مهنئا-الفلاح-بيوم-عيده--يساهم-بقوة-في-تحقيق-الأمن-الغذائي-للدولة

وجه النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن عن دائرة مدينة نصر و مصر الجديدة تحية اجلال و تقدير للفلاح في يوم عيده ، و اشار الى ان الفلاح يساهم بقوة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية و دعم اقتصادها.

دوت الخليج

عمرو السنباطي يوجه الشكر للدولة المصرية على جهودها الكبيرة لدعم الفلاح

كما وجه عضو مجلس النواب، عمرو السنباطي، الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على جهودها الكبيرة التي تبذلها لدعم الفلاح و توفير حياة كريمة له، و قال السنباطي في بيان له ان الفلاح و البسطاء في مقدمة الأولويات وبؤرة اهتمام الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، عمرو السنباطي، في هذا السياق إلى ما شهده قطاع الزراعة من دعم غير مسبوق، من خلال عدد من المبادرات والمشروعات التى تعود مباشرة على الفلاح والمزارع.

النائب عمرو السنباطي: الدولة بكافة مؤسساتها قدموا هدية للفلاح

وأشار النائب عمرو السنباطي، إلى أن الدولة وكافة مؤسساتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدموا هدية للفلاح، بإطلاق مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، الأمر الذي يغير وجه الحياة هناك ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

ولفت النائب عمرو السنباطين، إلى أن الأغلبية البرلمانية تؤيد تحركات الدولة الرامية لدعم الفلاح المصري، و يدعمون قيام نهضة زراعية حقيقية، لافتا في هذا السياق إلى حزمة التشريعات التى أصدرها المجلس فى هذا السياق، مثل قانون الري والموارد المائية، والتعديلات على قانون الزراعة وغيرها.

وأوضح السنباطي أن رسالة الرئيس التي وجهها اليوم للفلاح تعبر عن مساندة ودعم حقيقي.

الجدير بالذكر أن الرئيس كان قد أكد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن توجه بالتحية والتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته، وأؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور."