عاجل بالصور.. ختام فعاليات التدريب البحرى المصرى الإماراتى المشترك زايد 3

جدة - نرمين السيد - اختتمت فعاليات التدريب البحرى المصرى الإماراتى المشترك "زايد - 3"، والذى استمرت فعالياته لعدة أيام بالمياة الإقليمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة، بمشاركة عناصر القوات البحرية والقوات الخاصة البحرية لكلا البلدين، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.





وشهد التدريب تنظيم عدد من المحاضرات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات فى مجال التخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة، وظهر خلال التدريب مدى الدقة والمهارة العالية التى تتمتع بها القوات المشاركة فى التدريب. يأتى ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات فى إسلوب تأمين مسارح العمليات المختلفة ضد العدائيات المحتملة والتعرف على كل ما هو جديد فى أساليب القتال البحرى وتنمية قدرات القوات المشاركة على تنفيذ المهام التى توكل إليها تحت مختلف الظروف وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى. حضر ختام الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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