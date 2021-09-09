شرطة السياحة تتوصل لمرتكبي واقعة سرقة خزينة فندق بالدقي

نجحت جهود الأدارة العامة لشرطة السياحة والأثار في ضبط مرتكبي واقعة السطو على خزينة مالك فندق بالجيزة.

جاء ذلك عقب ورود بلاغا للخدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة من مسئول بالفندق بإكتشاف (مالك الفندق) فتح باب غرفة مكتبه ووجود قطع بباب الخزينة خاصته وسرقة محتوياتها مبالغ مالية "عملات أجنبية".

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركه الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (فنى حاسب آلى يعمل بذات الفندق ، مالك شركة رحلات – مقيمان بمحافظة القاهرة)

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول بمسكنه وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية) ، وتبين عدم تواجد الثانى بمسكنه ، وبتفتيش مسكن الثانى أمكن ضبط (مبالغ مالية عملات أجنبية) ، وبمواجهة المتهم المضبوط إعترف بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع الهارب حيث إتفق معه على تسهيل دخوله لمكتب مالك الفندق ، وكذا الأدوات المستخدمة .

كما تمكن من إصطناع مفتاح للباب الخارجى للمكتب وفـى وقت سابق لإرتكاب الواقعة قام بوضع الأدوات المشار إليها بمكتب مجاور لمكتب مالك الفندق وبتاريخ الواقعة قام بتمكين الثانى من الدلوف للفندق وصولاً للمكتب وقام بالمراقبة ليتسنى للثانى إتمام عملية السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى ضبط المتهم الهارب.