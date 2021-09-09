مدبولى يكلف بإجراء دراسة لدعم القطاع الخاص: توجيهات من الرئيس

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من مسؤولى وباحثى المركز لمتابعة نتائج الدراسة التى أجريت من باحثى المركز، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، بشأن دور كل من الدولة والقطاع الخاص فى تعزيز التنمية الاقتصادية.





وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تضع ضمن أولوياتها تقديم جميع صور الدعم المختلفة للقطاع الخاص، لإيمانها بقدراته فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تنفيذ المشروعات فى مختلف القطاعات والتى تولد بدورها مزيدا من فرص العمل تسهم فى رفع مستويات معيشة المواطنين، مؤكدا: نحن لا نزاحم القطاع الخاص.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: تم تكليف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بإعداد دراسة تتضمن آليات وسبل دعم القطاع الخاص وإطلاق قدراته فى عملية التنمية.

من جانبه، قال أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنه تم تشكيل فريق من الباحثين والخبراء من داخل المركز لإعداد الدراسة، كما تمت الاستعانة بعدد من الخبراء من غير العاملين بالمركز.

وأضاف الجوهرى أن الدولة تبنت عددا من المبادرات لتحفيز القطاع الخاص، إلى جانب إطلاق برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية، وفى هذا الإطار تم التطرق لشهادات عدد من المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصرى، مبرزا تصريحات رئيس بعثة صندوق الدولى لمصر فى أغسطس 2020، التى أكد فيها أن البرنامج الجريء الذى اعتمدته مصر منذ عام 2016، كان له مساهمة كبيرة فى تعزيز صلابة اقتصادها، والاستجابة السريعة والشاملة للتعامل مع جائحة "كورونا".

وأوضح الجوهرى أن الدراسة التى تم إعدادها اشتملت على رؤية الحكومة للسنوات الخمس القادمة والتى تعتمد على تعزيز قدرة الدولة على إطلاق عمليات تنموية متواصلة فى إطار من المنافسة الحيادية بين الاستثمارات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال التحرك على 3 مسارات متوازية تتعلق بدراسة الاستثمارات الحكومية وحوكمتها، وتنظيم الأسواق، وكذا ما يتعلق بالاستثمارات الخاصة وفعاليتها.

وتضمنت الدراسة الإشارة إلى القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التى تشارك فيها الحكومة، ومقترح الأنشطة الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، سواء ما يتعلق بالمرافق والشبكات، أو الخدمات الاجتماعية، أو القطاعات الأولية، أو الصناعات التحويلية، وغير ذلك من الأنشطة.

وتمت الإشارة إلى عدد من التحركات الرئيسية التى من شأنها أن تسهم فى تمكين ودعم دور القطاع الخاص فى عمليات التنمية الاقتصادية.

كما خلصت الدراسة أيضا إلى صياغة إطار عمل متكامل لتعزيز دور القطاع الخاص، يشمل الاستمرار فى تهيئة نظام بيئى حيوى لريادة الأعمال، وترسيخ المنافسة الحيادية وحماية المستهلك، والاستمرار فى: تطبيق منظومة تشريعية وقضائية ناجزة، وتطوير بنية تحتية وتقنية حديثة وتنافسية، وتوفير مقومات بناء قاعدة صناعية مبتكرة، وخلق ثقافة داعمة لريادة الأعمال، واستهداف المناطق الجغرافية ذات الأولوية.

وفى نهاية الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول من فريق العمل، مكلفا بأن يتم توسيع نطاق المشاركة عبر الاستعانة بأفكار ورؤى رواد القطاع الخاص، فى مختلف المجالات، والتعمق فى التجربة المصرية الحالية، لطرح أفكار قابلة للتنفيذ، خاصة أن الدراسة عرضت نماذج لعدد من الدول المختلفة.