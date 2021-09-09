عاجل- السيسى يوجه بإتمام المنشآت فى المدينة الأولمبية وفق المعايير العالمية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، واللواء عبد الناصر رضا مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات الجوية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والمهندس حسن علام رئيس مجلس إدارة شركة أبناء علام، والمهندس أسامة بشاى رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، وصفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

وقد اطلع الرئيس فى هذا الإطار على سير العمل فى بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة منشآت القيادة الاستراتيجية، فضلا عن التصميمات الداخلية لمسجد مصر وما يضمه من قاعات.

كما تم عرض الموقف التنفيذى لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة الجدارية الكبرى بالمدينة، التى ستعكس الشعار والمبادئ الأولمبية وتاريخ مصر الرياضى وفق منظور فنى رفيع وراقى المستوى، والتى تم اختيار تصميمها من خلال مسابقة اجريت على مستوى الجمهورية اشترك فيها كبار الفنانين والأكاديميين.

ووجه الرئيس بالاهتمام بإتمام كافة المنشآت فى المدينة الأولمبية وفق المعايير والمواصفات العالمية، بما يجعلها صرحا رياضيا متكامل الأركان والخدمات، ومن ثم يعزز من قيمة مصر فى مجال النشاط الرياضى من خلال امتلاك القدرات والبنية التحتية اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية فى مختلف الألعاب.

كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذى الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، بما فى ذلك تطوير الطريق الساحلى من وادى النطرون إلى مطار العلمين وامتدادا إلى محافظة مطروح، وكذا تطوير طريق القاهرة الإسماعيلية الزراعى، فضلا عن تقاطع الطريق الدائرى مع طريق السويس، بالإضافة إلى مستجدات العمل فى مجمع الورش الحرفية فى مدينة الأمل، والذى يأتى فى إطار التطوير الشامل للمنطقة.

كما تم استعراض جهود رفع كفاءة وتوسعة طريق صلاح سالم، باعتباره أحد المحاور المرورية الاساسية داخل القاهرة، بما يساعد على تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع أيضا على تطورات الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الإنشائية الأخرى على مستوى الجمهورية، مثل مشروع تطوير مطار العلمين الدولى، ليعتمد على أحدث التكنولوجيا المستخدمة فى المطارات العالمية، بالإضافة إلى محطة النقل والحافلات الدولية على تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائرى، والتى ستساهم فى سهولة حركة المسافرين الداخلية والخارجية وتقليل الكثافات المرورية داخل القاهرة، فضلا عن سير العمل بمشروع إسكان "أهالينا 5"، كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات العمل فى مدينة الجلالة، خاصة منطقة الأبراج.