26 ألف راكب يغادرون مطار القاهرة اليوم على متن 174 رحلة

جدة - نرمين السيد - يغادر مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، 174 رحلة جوية تقل على متنها 26 ألف راكب، على مدار 24 ساعة إلى عدة وجهات دولية وداخلية، وحتى الآن يشهد المطار انتظام رحلات الإقلاع والوصول وذلك إلى عدة وجهات دولية منها: لندن، نيويورك، مونتريال، باريس، إسطنبول، فيينا، أديس أبابا، روما، فرانكفورت، كوبنهاجن، أربيل، ميلانو، قازان، إنجمينا، موسكو، بوخارست، أمستردام، الدوحة، أربيل، أبوجا، بيروت، أبوظبى، دبى، الشارقة، البحرين وأثينا.





وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة؛ لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار. كما يتم مراعاة المسافات بين المسافرين المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.

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