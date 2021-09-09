جدة - نرمين السيد - وقالت مجموعة شركات العربى فى بيان على حسابها الرسمى بفيسبوك "ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له الحاج محمود العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى ورجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار والذى وافته المنية اليوم". وأضاف البيان أن الجنازة ستشيع غدا بعد صلاة الجمعة بمسجد العربى بقرية أبورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية. وأفاد البيان بأن المجموعة ستعلن عن موعد ومكان العزاء فى وقت لاحق. ولد العربى عام 1932 فى أسرة ريفية فقيرة بقرية أبو رقبة بمركز "أشمون" فى محافظة المنوفية، وتوفى والده وهو فى سن صغيرة، انتقل بعدها إلى القاهرة، ليعمل بائعا فى محل صغير لبيع الأدوات المكتبية، ليواصل رحلة كفاح بعدها، ويؤسس واحدة من أكبر الكيانات العاملة فى ملف الصناعة والتجارة بمصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة رجل الأعمال محمود العربى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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