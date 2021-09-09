صور - رئيس مجلس النواب من النمسا: الإنسانية لا تزال تعانى من ويلات الإرهاب

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وأوضح الجبالى فى كلمته بشأن "الدعوة لإنقاذ منطقة الساحل الإفريقى من خطر الإرهاب"، خلال مشاركته فى أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى لـ مكافحة الإرهاب، والمنعقدة فى العاصمة النمساوية ڤيينا، أن الدولة المصرية تبنت مُقاربة شاملة فى مكافحة الإرهاب تعتمد على تعزيز الشق التنموى والفكرى والاجتماعى بجانب الحل الأمنى.
وأضاف أن مصر لم تنظر لمكافحة الإرهاب بوصفها قضية وطنية، بل وضعتها على قمة سُلم أولويات سياستها الخارجية، وذكر الجبالى أن مصر نظرت إليه بوصفه تحدى عالمى، ينبغى أن يحظى بالإرادة الصادقة لمجابهته بشكل شامل.
وتابع: "الدولة المصرية استشعرت الخطر الإقليمى والدولى الذى يُمثله تحول منطقة الساحل لبؤرة للتنظيمات الإرهاب، وهو ما انعكس على جهودها المُكثفة لدعم الأشقاء فى منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب على جميع الأصعدة والمستويات".
ودعا رئيس مجلس النواب فى ختام كلمته، المجتمع الدولى إلى التحلى بالشجاعة والإرادة الجادة لمكافحة الإرهاب، خصوصًا فى منطقة الساحل الإفريقى، كما شدد على ضرورة وضع خارطة طريق برلمانية عالمية لمجابهة الإرهاب حفاظًا على أمن واستقرار المجتمعات.
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