شكرى يبحث مع نظيره الموريتانى تعزيز العلاقات والقضايا الإقليمية

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ اليوم الخميس جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد وذلك على هامش اجتماعات ‫ الجامعة العربية التى عقدت بالقاهرة.





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