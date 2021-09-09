وفاة رجال الأعمال محمود العربي عن عمر ناهز 89 سنة

توفي قبل قليل رجل الأعمال محمود العربي مؤسسة مجموعة العربي عن عمر ناهز 89 سنة. ولد العربي عام 1932م في أسرة ريفية فقيرة بقرية أبو رقبة بمركز "أشمون" في محافظة المنوفية، وتوفي والده وهو في سن صغيرة، انتقل بعدها إلى القاهرة، ليعمل بائعا في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية، ليواصل رحلة كفاح بعدها، ويؤسس واحدة من أكبر الكيانات العاملة في ملف الصناعة والتجارة بمصر.

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