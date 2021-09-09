/649424/سنه-مباركة-موعد-مولد-النبي-2021-خلال-شهر-أكتوبر

موعد مولد النبي 2021 ، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد المولد النبوي 2021، الذى يعد مناسبة يحتفل بها المسلمين فى مصر والعالم العربي. ويتبع أغلبية المسلمين فى العالم العربي طقوسًا محددة بشأن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث تقوم العديد من الفرق الصوفية بإقامة عدد من الاحتفالات فى الأماكن التراثية والإسلامية بالقاهرة، مرددين العبارات الدينية والمديح.

اقرأ أيضًا: اجازات ٢٠٢١.. موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2021.. إليك التفاصيل

ويسعى معظم العاملين فى الجهاز الإدارى إلى معرفة ميعاد إجازة المولد النبوي، والذى يأتى فى التاسع عشر من شهر أكتوبر المقبل، عقب الأحداث التاريخية فى هذا الشهر وأهمها انتصار أكتوبر المجيد.

موعد مولد النبي 2021 في مصر والوطن العربي

وتعتمد الحكومة المصرية على منهج ترحيل أيام الأجازات إلى نهاية الأسابيع، حيث يكون فى الأغلب يوم الخميس بدلًا من الأحد.

ومن المنتظر أن يكون شهر أكتوبر المقبل هو أكثر الشهور به أيام الأجازات، حيث يوجد يوم السادس من أكتوبر والذى يحتفل فيه معظم المصريين بالنصر المجيد وأيضًا المولد النبوي الشريف الذى يأتي يوم التاسع عشر من أكتوبر المقبل ومن المتوقع أن يتم ترحيل يوم الإجازة إلى يوم 21 من أكتوبر المقبل.

موعد مولد النبي 2021.. احتفالات فى معظم العالم العربي

ويعد المولد النبوي مناسبة لكل المسلمين حيث يحتفلون بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذى ولد فى الثاني عشر من شهر ربيع الأول، ومن ضمن الدول التى تحتفل بالمولد النبوي الجزائر والسعودية ومصر واليمن والكويت والبحرين وسوريا والعراق والمغرب، والعديد من الدول العربية سواء فى منطقة الخليج العربي أو منطقة الشمال الأفريقي.

الدول العربية الذى تحتفل بالمولد النبوي

وترجع العديد من الكتب التاريخية فإن بداية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كان عندما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ويقول: هذا يوم ولدت فيه". ويحتفل المسلمين فى ربوع العالم العربي بالمولد النبوي الشريف من خلال إقامة المديح الديني والصوفى وقرأة ما تيسر من القرآن الكريم، وهى أمور حرص الكثير من المسلمين على اتباعها منذ زمن بعيد.