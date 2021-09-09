ما هي شروط تقليل الاغتراب 2021 طلاب مرحلة أولى وثانية

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شروط تقليل الاغتراب 2021، يتطلع الكثير من الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة الشروط الضرورية التى يجب اتباعها لتقليل الاغتراب من كلية إلى أخرى حسب التوزيع الجغرافي فى المحافظات.
دوت الخليج يرصد فى التقرير التالى الطرق التى يمكن من خلال تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب الجامعات
وكان عدد كبير من ال طلاب فى المحافظات المختلفة قد بحثوا على محرك البحث جوجل عن الوسائل الضرورية، لتقليل الاغتراب فى المحافظات المختلفة وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية ا لحديثة فى ظل حالة التحول الإلكتروني التى تتبعها الدولة المصرية فى الوقت الحالى.
شروط تقليل الاغتراب 2021 مرحلة أولى وثانية
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد أكد فى حديث له على وسائل الإعلام أن الوسائل المتاحة للتحويل أو تقليل الاغتراب تأتي من خلال التقديم إلكترونيًا وذلك خلال الفترة التى حددتها الوزارة.
القواعد اللازمة لتقليل الاغتراب
كما حددت وزارة التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، عدد من الشروط اللازم توافرها من أجل تقليل الاغتراب واختيار المحافظات الأقرب لدى الطالب وفقًا للمنطقة الجغرافية والأماكن الشاغرة فى الجامعات المختلفة.
ووفقًا لما أشارت إليه وزارة التربية والتعليم فإنه يمكن للطالب التحويل أو بمعنى آخر تقليل الاغتراب، من الضرورى أن يكون الطالب الراغب فى تقليل الاغتراب حصوله على الحد الأدنى لدرجات النجاح.
كما أنه من الشروط اللازم توافرها للتحويل أيضًا، هو أن يتم قبول العديد من الشروط التى تعرضها الكليات التى يرغب الطالب التحويل إليها، مثل كليات الإعلام بتخصصاتها المختلفة.
وجرى العام الحالي إجراء الامتحانات فى ظل إجراءات احترازية صحية مشددة، حيث حرص الطلاب على ارتداء الكمامات كما حافظ الطلاب على التباعد الاجتماعي وذلك حفاظًا على عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالى، فى حديث للدكتور خالد عبدالغفار، فإن المرحل الأولى من التسنيق قد اختلفت بشكل جذرى عن السنوات الأخرى، حيث انخفضت النسب المئوية لعدد كبير من الكليات والمعاهد التى كانت دومًا تأتى فى المقدمة.
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