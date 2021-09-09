محامين شبرا الخيمة يتلقوا عزاء ضحايا السرادق المقام أمام مطرانية شبرا.. غدًا

/649449/محامين-شبرا-الخيمة-يتلقوا-عزاء-ضحايا السرادق-المقام-أمام-مطرانية-شبرا-غدا

يتلقى محامين شبرا الخيمة وفي مقدمتهم مجلس نقابة محامين جنوب القليوبية نقيبا وأعضاء واجب العزاء في ضحايا الحادث الأليم غدا في السرادق المقام أمام مطرانية شبرا الخيمة بجوار شركة الميا، حيث يبدأ تلقي العزاء عقب صلاة العصر.

هذا وشهدت منطقة الإطفاء بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، انهيار منزل مكون من 4 طوابق، وجرى إبلاغ قوات الحماية المدنية والإنقاذ لسرعة استخراج الأهالى من العقار المنهار. وتلقى اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إخطارا من غرفة العمليات بالحى، بورود بلاغ بانهيار عقار بجوار مطافى شبرا الخيمة، ووقوع مصابين داخل العقار المنهار. وعلى الفور جرى إبلاغ قوات الأمن والإنقاذ والحماية المدنية وسيارات الإسعاف والتوجه لمكان العقار، والعمل على إخلاء المنطقة المحيطة، وفصل التيار الكهربائى والمياه عن العقار، لبدء أعمال رفع الركام واستخراج المصابين من أسفله.

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