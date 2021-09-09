عماد التنمية الزراعية ومكون فى مسيرة التنمية.. نواب البرلمان ينصفون الفلاح فى عيده ويؤكدون: الدولة عازمة على تحقيق أكبر استفاده له

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ركز عدد كبير من أعضاء مجلس النواب خلال تعليقاتهم اليوم على توجيه التحية للفلاح المصري، الذى يعد عماد التنمية الزراعية، ومكون رئيسي فى مسيرة التنمية والتطور.

إشادات برلمانية بدور الدولة فى التنمية الزراعية

وخلال عدد من التصريحات الهامة التى أدلى بها النواب لموقع دوت الخليج، فقد أكدوا على أهمية دور القيادة السياسية فى دعم الفلاح، مشددين على ضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية والتى تعتبر ركنًا رئيسيًا من أركان الاقتصاد الوطني.

دوت الخليج

زعيم الأغلبية: الفلاح يظل الركيزة الأساسية للتنمية والبناء

زعيم الأغلبية، المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، وجه فى بداية حديثة التحية الشكر التقدير لفلاحي مصر بمناسبة عيدهم الـ69.

وأضاف رشاد، في تصريحات له، أن الفلاح يظل ركيزة أساسية من ركائز التنمية والبناء، وصمام أمن وأمان الأمن القومي الغذائي للدولة المصرية، وعنوان الرجولة والأصالة والكرم، ورمز الوفاء والعزيمة والأمل.

وأشار "رشاد" إلى أن الفلاح يظل عمود مصر الفقري وبركتها ومنبع خيراتها، والحارس الأمين الذي لم يتخلى عن بلاده في أحنك الظروف التي مرت بها وكان دومًا عضدًا وسندًا نحو الاستقرار والنهوض والتقدم.

من جانبه، أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن الفلاح المصرى يعيش الآن أزهى عصوره، حيث تهتم القيادة السياسية اهتماما بالغا بالقطاع الزراعى، وتعتبر أن تنميته ترتبط بصورة كبيرة بالأمن القومى.

تامر عبدالقادر: حياة كريمة تكشف دور مصر فى اهتمامها بالقطاع الزراعي

ولفت عبدالقادر، إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير الريف المصرى، تكشف بما لا يدع مجالا للشك، أن مصر تولى اهتمامها الأكبر بالقطاع الريفى لتقديم الحوافز اللازمة لأهل الريف، ومعاونتهم على مواجهة الصعوبات البالغة التى تقف حائلا بينهم وتطوير القطاع الزراعى، كاشفا أن الرئيس السيسى، يسهم من خلال المبادرة فى تحسين أحوال المواطن الريفى وتطوير الخدمات الموجهة للريف.

وأوضح عبدالقادر، أن الحكومة توجه إمكانياتها لتنفيذ المشروعات التنموية القومية فى الريف ليعود إلى سابق عصره منتجا ومصدرها للحضر، مشيراً إلى أن هذا يأتى بالتزامن مع حزمة الإجراءات التحفيزية التى تم توجيهها للعاملين بالقطاع الزراعى، ومنها تطبيق نظام التأمين الصحي والاجتماعي الشامل، على العاملين في القطاع الزراعى، بالإضافة إلى إصدار قانون النقابة المهنية للفلاحين والتى تنظم القطاع الزراعى وتقدم التيسيرات الملائمة للعاملين بالقطاع الزراعى.

النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب أكدت أن القادم سيكون رفعة للفلاح الذي طالما حافظ على أرضنا الطيبة وزرعها بالخير، متابعه أنها تثق في أن الرئيس السيسي في ظل قيادته الحكيمة للبلاد سيوفر كل امكانيات الدولة لدعم الفلاح.

ويحتفل اليوم الشعب المصري بالذكرى الـ69 لـ«عيد الفلاح»، والذى يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعى، وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لتتبدل أحوال الفلاحين من الاستعباد إلى العزة والكرامة.

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد توجه بالتحيه للفلاح المصرى فى عيده، مشيرًا إلى أنه اليوم الذى استرد فيه عزته وكرامته وحريته أيضًا”.

وفى سياق متصل، وجه عضو مجلس النواب، عمرو السنباطي، الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على جهودها الكبيرة التي تبذلها لدعم الفلاح و توفير حياة كريمة له، و قال السنباطي في بيان له ان الفلاح و البسطاء في مقدمة الأولويات وبؤرة اهتمام الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، عمرو السنباطي، في هذا السياق إلى ما شهده قطاع الزراعة من دعم غير مسبوق، من خلال عدد من المبادرات والمشروعات التى تعود مباشرة على الفلاح والمزارع.

وأشار النائب عمرو السنباطي، إلى أن الدولة وكافة مؤسساتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدموا هدية للفلاح، بإطلاق مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، الأمر الذي يغير وجه الحياة هناك ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.