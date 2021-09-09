/649448/النائب-طارق-رضوان-يعلق-على-إطلاق-الرئيس-السيسي-للاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النوان، أنه من المنتظر أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشمل اربع محاور تتكامل مع بعضها البعض وهي الحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

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وأكد فى تصريحات له عليى أن الاستراتيجية تأتي بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال حزم وبرامج تدريب وتاهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للاكواد الدولية.

ويأتي الاهتمام بحقوق الإنسان بمثابة توجهًا عالميًا، وأن مصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءا مهماً من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري.

النائب طارق رضوان يعلق على إطلاق الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وتعد الاستراتيجية الوطنية خطوة كبيرة جدا للأمام في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، حيث تشمل الاستراتيجية الأولى خطة الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان على مدار ٥ سنوات ٢٠٢١- ٢٠٢٦ في مختلف المحاور مثل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان وتدريبهم.