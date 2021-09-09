/649450/غيابات-بالجملة-في-تدريب-الزمالك-بسبب-لقاح-كورونا

انتظم عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق اليوم الخميس بعدما فضل المدير الفني الفرنسي كارتيرون إراحة اللاعبين الذين حصلوا على لقاح كورونا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد مران الزمالك مشاركة كل من: أيمن حفني، إمام عاشور، عبد الله جمعة، عمر السعيد، سيد عطية، محمد نديم، حسام عبدالمجيد، محمد حسام “بيسو”، يوسف أسامة، أحمد عيد، محمد حمدي وسيد عبدالله نيمار.

وقام الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لمنح باقي اللاعبين راحة بسبب حصولهم على لقاح كورونا أمس الأربعاء، خاصة وأن البعض منهم يعاني من أعراض.

ويستعد الزمالك للقاء أسوان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، والمقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.

ويستعد الفريق لمواجهة فريق أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.

واتفق مسؤولو الزمالك مع إدارة البنك الأهلي على كافة التفاصيل الخاصة بإعارة المهاجم الصاعد للفريق، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للبنك الأهلي في جلسة مع أشرف نصار رئيس النادي.

وكان الزمالك سبق وقام ببيع كريم بامبو لاعب الفريق لنادي البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل نظير الحصول على 10 ملايين جنيها. وقال البنك في بيان رسمي: "نجحت لجنة الكرة بنادي البنك

الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم علي سبيل الإعارة بعد الإتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك".

وأضاف البيان: "يلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم المقبل".

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تأجيل الحديث مع الإدارة بشأن ضم مهاجم أجنبي جديد في الفترة الحالية.

أتي ذلك ترقبا لسير المفاوضات مع التونسي حمدي النقاز ظهير الترجي السابق وعودة محمد أوناجم لاعب الفريق الذي انتهت إعارته للوداد، خاصة وأنه في حالة عودة الثنائي فلن يتواجد مكان لضم أي لاعب أجنبي في ظل تواجد بن شرقي والمثلوثي والجزيري.