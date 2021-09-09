/649452/مران-الزمالك-كارتيرون-يعقد-جلسة-مع-معاونيه

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع معاونيه أسامة نبيه والبرتغالي فرناندو والبرازيلي أوليفيرا خلال مران اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث كارتيرون مع معاونيه في بعض الأمور الفنية الخاصة بالتدريبات استعدادا للفترة المقبلة.

وعقد كارتيرون جلسة مع فرناندو مخطط الأحمال، اطمأن خلالها المدير الفني على البرامج البدنية للاعبين استعدادا للفترة المقبلة واستكمال مشواره بمسابقة كأس مصر.

ويستعد الزمالك للقاء أسوان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، والمقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.

واتفق مسؤولو الزمالك مع إدارة البنك الأهلي على كافة التفاصيل الخاصة بإعارة المهاجم الصاعد للفريق، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للبنك الأهلي في جلسة مع أشرف نصار رئيس النادي.

وكان الزمالك سبق وقام ببيع كريم بامبو لاعب الفريق لنادي البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل نظير الحصول على 10 ملايين جنيها. وقال البنك في بيان رسمي: "نجحت لجنة الكرة بنادي البنك

الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم علي سبيل الإعارة بعد الإتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك".

وأضاف البيان: "يلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم المقبل".

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تأجيل الحديث مع الإدارة بشأن ضم مهاجم أجنبي جديد في الفترة الحالية.

أتي ذلك ترقبا لسير المفاوضات مع التونسي حمدي النقاز ظهير الترجي السابق وعودة محمد أوناجم لاعب الفريق الذي انتهت إعارته للوداد، خاصة وأنه في حالة عودة الثنائي فلن يتواجد مكان لضم أي لاعب أجنبي في ظل تواجد بن شرقي والمثلوثي والجزيري.