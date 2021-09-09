الخطيب يرفض رحيل سعد سمير .. لهذا السبب

يرفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حتى الآن رحيل سعد مدافع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل رغم العروض العديدة التي وصلت للاعب من ناحية، وابتعاده عن المشاركة من ناحية أخرى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتمسك الخطيب باستمرار سعد سمير في الموسم المقبل بداعي نجاح اللاعب في لم شمل زملائه بإعتباره من "كباتن" الفريق وتدخله في حل أكثر من مشكلة.

وخرج سعد سمير من حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بشأن مشاركته مع الفريق لتوافر أكثر من بديل في خط الدفاع وعدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي للفريق.

مهاجم سموحة للأهلي

وأعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

صفقات الاهلي

واستمر النادي الأهلي في مواصله تدعيم صفوف الفريق بالصفقات حيث اتم التعاقد مع كريم فؤاد قادماً من نادي النجوم وحسام حسن قادماً من نادي سموحه السكندري ولمده 5 مواسم قادمه.

واختتم الأهلي موسم إنتقالاته الإستثنائي بالتعاقد مع اللاعب مصطفي البدري قادماً من نادي الإنتاج الحربي لمده خمس سنوات.

ومن جانب آخر ارتبطت العديد من الأسماء بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي في فتره الإنتقالات الحاليه سواء بالبيع النهائي أو علي سبيل الإعارة.

أحمد ياسر ريان

وبالفعل اتم النادي الأهلي إعارة اللاعب أحمد ياسر ريان إلي صفوف فريق التاي سبور التركي مقابل 260 ألف يورو.

وأيضا إعارة اليو بادجي الي صفوف فريق أميان التركي مقابل 380 ألف يورو .

بجانب اعاره كلاً من احمد رمضان بيكهام إلي صفوف فريق سموحه السكندري ووالتر بواليا إلي مالاتيا سبور التركي.

ويسعي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي من الإستثمار في الوافد الجديد مصطفى البدري وإعارته لأحد الفرق الصاعده حديثاً من أجل إكتساب المزيد من الخبرات وضمان المشاركه في اكبر عدد ممكن من المباريات.