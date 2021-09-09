/649456/عمرو-السنباطي-رئيسا-لهليوبوليس-لفترة-ثانية-بالتزكية

قال النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، انه فخور بثقة أعضاء نادي هيليوبلس، مضيفا:” أتمني استكمال رسالتي التي بدأت منذ 26 عاما تطوعا وحبا في خدمة النادي”.

وفي سابقة من نوعها نجح النائب عمرو السنباطي رئيس النادي في الفوز لفترة ثانية بالتزكية ما يؤكد أن السنباطي يتمتع بشعبية جارفة داخل جدران النادي العريق .

عمرو السنباطي رئيسا لهليوبوليس لفترة ثانية بالتزكية

من جانبه أعرب عمرو السنباطي عن فخره بثقة أعضاء النادي ووجه الشكر لأعضاء للجمعية العمومية و المجلس الحالي و الإدارة التنفيذية من أصغر عامل حتي مدير النادي ووصفهم بالعمود الفقري للنجاحات التي تحققت في الفترة السابقة.

وقال السنباطي فى رسالة وجهها لأسرة النادي : أشعر بمنتهي الفخر و الاعتزازي لحصولي علي ثقتكم وشرف رئاسة مجلس الإدراة لفترة ثانية.

وأضاف:” سوف أبذل قصاري جهدي للمحافظة علي هذا الكيان العظيم وإسعاد أعضاؤه متمنيا ان أكمل رسالتي التي إستمرت علي مدار الستة وعشرون عاما الماضية تطوعا وحبا في خدمة بيتي التاني هليوبوليس وتسليم الراية للاجيال القادمة وتشجيعهم علي العمل التطوعي والاجتهاد فيه لأرضاء الاعضاء والعمل علي راحتهم.

نجاحات السنباطي على الصعيدين الاجتماعى والرياضى

وحقق السنباطي خلال فترته السابقة العديد من النجاحات المتتالية له على الصعيدين الاجتماعى والرياضى مستندا إلي تجربة طويلة تمتد لـ 26 عاما قضاها داخل جدرانه.

واستطاع السنباطي ومجلسه تنفيذ خطته الاستثمارية حيث نجح فى زيادة موازنة الرياضة فى النادى لـ 70 مليون جنيه بعد أن كانت 25 مليونا.

وعلي الجانب الاجتماعي تم تطوير حديقة الطفل وصالونات النادى ومجمع حمامات السباحة وملاعب الكرة والانتهاء من عمل مضمار «تراك» للدراجات وملعب الكرة، وتم إنشاء صالة مغطاة تخدم فرق النادى فى المعسكرات والفرق الدولية أيضا، وتم تحسين مستوى أجور الموظفين من خلال ضبط الهيكل إدارى.

كما نجح السنباطي ومجلسه في إنشاء 3 ملاعب لممارسة رياضة «باديل» وهى لعبة جديدة أصلها إسبانى مزيج ما بين لعبتى الإسكواش والتنس، كما أشرف على الانتهاء من تفعيل الكارنيه الخاص بالنادى ليصبح «ماستر كارد» لخدمة الأعضاء.

وقدم النادي 22 بطلا وبطلة متميزين فى كل الألعاب سواء فى كرة السلة أو كرة الماء أو الاسكواش أو التنس أو الغطس أو التايكوندو أو الجودو .

ونجح السنباطي في تدشين خطة استثمارية للنادى مستقبلا جاري تنفيذها تتضمن إنشاء فرع جديد للنادى فى مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 25 فدانا بالاتفاق مع أحد المطورين العقاريين وسوف يكون المشروع بنظام الشركة المساهمة، وفقا لقانون الرياضة الجديد، ومن ضمن الخطة الاستثمارية للنادى أيضا إنشاء «جيم» عالمى على 750م مع تطوير حديقة للأطفال.

كما أعلن المجلس أنه يدرس إنشاء فرع لنادى هليوبوليس فى العين السخنة، ليكون مصيفا ومشتى للأعضاء يضم 60 غرفة، ومطاعم وخدمات وأماكن ترفيهية وعددا من الملاعب والحدائق.

وبدأت تجربة السنباطي مع نادى «هليوبوليس» منذ 26 عاما، تعلم خلالها وفق تصريحات له من شخصيات بارزة فى العمل العام وخدمت هذا النادى بكل حب وتفان، بداية من المرحوم فؤاد سلطان رئيس مجلس إدارة النادى الذى عمل معه لمدة 17 عاما، و الكابتن المرحوم سمير زاهر والكابتن هشام عزمى والمهندس سامح فهمى واللواء يحيى حسين.