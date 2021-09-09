/649457/سامي-نصرالله-تقارير-منظمة-هيومن-رايتس-ووتش-مشبوهة-ومليئة-بالأكاذيب

استنكر النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، التقارير المشبوهة التي اصدرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" للهجوم علي مصر، مؤكد أن هذه التقارير مليئة بالأكاذيب كما أنها محاولات مرفوضة للتدخل في الشئون الداخلية لمصر.

هيومن رايتس ووتش أصبحت بوقاً لجماعة الإخوان الإرهابية

وأضاف نصرالله، خلال بيان له، أن هذه المنظمة المشبوهة التي أصبحت بوقاً لجماعة الإخوان الإرهابية؛ خصوصًا بعد أن أصبحت تسير على خطى الجماعات الإرهابية، موضحا أن التقرير الأخير التي اصدرته هذه المنظمة يحتوي على مزاعم وأكاذيب هدفها التدخل السياسي في الشئون المصرية الداخلية.

أجندات المنظمة المشبوهة

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن هذه المنظمة لديها أجندات مشبوهة تعتمد على مصادر جمع معلومات لها تسعي بكل الطرق إلي زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد، بالإضافة إلي أن هدفها شويه صورة مصر، مؤكدا أن هذه مثل هذه المنظمات تمول من قبل منظمات مشبوهة، دأبت على ترويج أكاذيب جماعة الإخوان المحظورة، التي تمتلك سجلاً حافلاً من الإرهاب والقتل.

وأكد النائب سامي نصرالله، أن هذه المنظمة المشبوهة اصبحت فاقدة لمصداقيتها بعد أن دأبت خلال السنوات الماضية على اصدار تقارير مفبركة وكاذبة وبها توجيه اتهامات كاذبة ووهمية للدولة المصرية دون أي أدلة أو توثيق لما تدعيه في تقاريرها بصفة مستمرة.