/649458/تأجيل-معسكر-الزمالك-في-برج-العرب-الي-٢٠-سبتمبر-بدلا-من-١٤

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تأجيل المعسكر المغلق ببرج العرب والذي كان مقررا له يوم 14 سبتمبر الحالي لمدة 10 أيام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقرر أن ينطلق المعسكر يوم 20 سبتمبر الجاري، وذلك عقب تحديد موعد مواجهة أسوان في كأس مصر.

ويستعد الزمالك للقاء أسوان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، والمقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.

ويستعد الزمالك للقاء أسوان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، والمقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.

واتفق مسؤولو الزمالك مع إدارة البنك الأهلي على كافة التفاصيل الخاصة بإعارة المهاجم الصاعد للفريق، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للبنك الأهلي في جلسة مع أشرف نصار رئيس النادي.

وكان الزمالك سبق وقام ببيع كريم بامبو لاعب الفريق لنادي البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل نظير الحصول على 10 ملايين جنيها. وقال البنك في بيان رسمي: "نجحت لجنة الكرة بنادي البنك

الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم علي سبيل الإعارة بعد الإتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك".

وأضاف البيان: "يلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم المقبل".

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تأجيل الحديث مع الإدارة بشأن ضم مهاجم أجنبي جديد في الفترة الحالية.

أتي ذلك ترقبا لسير المفاوضات مع التونسي حمدي النقاز ظهير الترجي السابق وعودة محمد أوناجم لاعب الفريق الذي انتهت إعارته للوداد، خاصة وأنه في حالة عودة الثنائي فلن يتواجد مكان لضم أي لاعب أجنبي في ظل تواجد بن شرقي والمثلوثي والجزيري.