/649460/فيلم-30-مارس-يحقق-إيرادات-ضئيلة-في-أول-ليلة-عرض

لم يتمكن فيلم «30 مارس» من تحقيق إيرادات عالية في أول ليلة عرض له، بدور العرض السينمائية رغم ما تضمنه نخبة كبيرة من نجوم الفن، حيث بلغت إيراداته 120 ألف و878 جنيهًا فقط.

دوت الخليج يكشف حجم الإيرادات التي حققها فيلم «30 مارس» في أول ليلة عرض له بدور العرض السينمائية.

فيلم «30 مارس» يحتل المرتبة الخامسة من حيث الإيرادات

وجاء فيلم «30 مارس» في المرتبة الخامسة، في أول يوم عرض له بدور العرض السينمائي، حيث جاء فيلم «ماكو» في المرتبة الأولى بإيرادات بلغت 539 ألفًا و907 جينهًا.

وكانت الجهة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد الذي يحمل اسم «30 مارس»، ألغت العرض خاص للعمل بعدما كان من المقرر إقامته المقرر اليوم الخميس.

سبب إلغاء العرض الخاص لفيلم «30 مارس»

وأوضحت الجهة المنتجة للعمل سبب إلغاء العرض الخاص بشكل نهائى هي ظروف قهرية تعرضت لها أسرة منتج فيلم «30 مارس».

فيلم «30 مارس» بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

قصة فيلم 30 مارس

وتدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه فى جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك فى اطار من الاثارة والتشويق.

ويجسد الفيشاوي خلال أحداث العمل دور "علي"، الذي لا يستطيع الفصل بين الوهم والحقيقة، فيعيش أوهامًا على أنها حقائق والعكس، وفي الوقت نفسه يواجه عصابة تحاول استغلال هذا التوهّم، الأمر الذي يضع علي على حافة الحقيقة أو الإعدام.