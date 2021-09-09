/649468/في-عيدهم-69-هشام-الحصري-الفلاح-المصري-يستحق-كل-التحية-والتقدير-لدوره-في-تحقيق-الأمن-الغذائي

هنأ النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى والري واستصلاح الأراضي بمجلس النواب، الفلاحيين المصريين بمناسبة العيد ال69، مؤكدا أن الفلاح المصري يستحق كل التحية والتقدير لما يقوم به من دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في الفترة الماضية.

هشام الحصري: الفلاح المصري تحمل الأزمات خلال العشر سنوات الماضية

وقال النائب هشام الحصرى في تصريح له اليوم الخميس، إن الفلاح المصرى تحمل ما واجهته البلاد من أزمات وتحديات لاسيما في العشر سنوات الأخيرة بالإضافة الي أزمة كورونا حيث لم يتوقف عن العمل والإنتاج وتوفير الغذاء، بل نجح في تحقيق فائض للتصدير في بعض المحاصيل لاسيما الموالح والفواكه، الأمر الذى يكشف عن المعدن الأصيل للفلاح المصرى وعن مدى وطنيته وإخلاصه لبلده وعمله.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت خلال الفترة الأخيرة، علي دعم الفلاح المصري والعمل علي حل المشكلات التي تواجهه وتؤرق قطاع الزراعة، من أجل النهوض بالقطاع الزراعي وتحسين أوضاع الفلاحين وتوفير الخدمات لهم.

وأشار الحصري، إلى أن مشروع حياة كريمة الذى يستهدف تطوير الريف المصرى بتكلفة تتعدى ال 700 مليار جنيه، دليل علي ذلك الإهتمام بتوفير كافة الخدمات للفلاح المصرى في قريته سواء مياه الشرب النظيفة أو الصرف الصحي أو الخدمات الصحية أو رصف الطرق وغيرها.

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: أيضا من المشروعات الهامة التي قامت بها الدولة وتستهدف مصلحة الفلاح، المشروع القومي لتبطين الترع الذى قضي نهائيا علي مشكلات الفلاحين في رى أراضيهم الموجودة بنهايات الترع، بالإضافة الي الحفاظ علي نظافة مياه الرى وحمايتها من التلوث، وكذلك المشروع القومى لتخزين الغلال والذى أدى إلى تقليل الفاقد من القمح وتسهيل مهمة تسليم الغلال.

وتابع النائب: أيضا شهدت الفترة الماضية تفعيل كارت الفلاح الذكى لتقديم كافة الخدمات للفلاح من خلاله، وكذلك تخفيض غرامات الأرز عن كاهل الفلاحين بنسبة 60 في المائة، بعد مقترح من لجنة الزراعة بالبرلمان والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأيضا قرار إسقاط مديونية المزارعين المتعثرين لدى البنك الزراعي، وكذلك القروض الميسرة للمشروعات الزراعية مثل البتلو وغيرها، مشيرا الي أن كل هذه المبادرات تأتي تقديرا من الدولة لدور الفلاح، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفلاح البسيط.